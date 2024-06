Prezydent Andrzej Duda od pewnego czasu mówi o „koalicji polskich spraw”, która miałaby się składać z PiS, a przynajmniej jego części, z PSL i Ruchu Narodowego.

Pytanie co na to PSL. Po co to komu? Jeśli to kuszenie PSL-u to tylko wtedy, gdyby ludowcom w koalicji z PO byłoby bardzo źle - nie do wytrzymania. Ale mało na to wskazuje. W takiej Wielkopolsce PSL z Platformą jest u władzy od 2005 roku. To są marzenia PiS-u, które miały być ostatnią deską ratunku, gdy rozwiały się złudzenia o rządach samodzielnych lub na spółke z Konfederacją. Na razie niespecjalnie widać reale impulsy popychające w taką stroną. PiS może służyć co najwyżej jako straszak PSL-owi, by wzmacniać jego pozycję względem Platformy. Trudno sobie wyobrazić jaka musiałaby być cena… Czego musiałby zażądać PSL, żeby Donald Tusk nie był w stanie tego zapłacić, za utrzymanie ich w swoim obozie. Ja się śmiałem po wyborach, że nagle PiS zapałało taką miłością do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że mało brakowało, a zaoferowaliby rękę prezydentówny i połowę działek premiera Mateusza Morawieckiego (śmiech).

Dla Mastalerka dużo sensowniejszą strategią byłaby strategia Trzaskowskiego. Trzaskowski się nie pchał do kandydowania, nie opowiadał, że go namawiają Prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego

W kontekście PSL często mówi się o kuszeniu fotelem premiera. To jest chyba coś, czego Donald Tusk nie zaoferowałby PSL-owi.

Ale wiadomo ile by to trwało. Chwila radości… Nie wiemy w co gra Kosiniak-Kamysz. Na razie wybierając MON zalicytował odważnie w grze o swoją pozycję w przyszłości. Kosiniak-Kamysz jeszcze za 20 lat będzie w całkiem dobrym wieku, by kandydować na prezydenta, a Donald Tusk i Jarosław Kaczyński będą już w wieku bardziej zaawansowanym od Joe Bidena dziś.

Wróćmy do Mastalerka. Pojawienie się jego nazwiska wynika chyba z tego, że PiS nie ma cały czas zdecydowanego faworyta do roli kandydata na prezydenta. Czy wrzutki z Pałacu Prezydenckiego nie są próbą wykreowania nowego Andrzeja Dudy?

Tak to wygląda. Natomiast Mastalerek dla Kaczyńskiego jest w ogóle nie do przyjęcia. To musiałoby oznaczać upadek Kaczyńskiego. Jeśli rzeczywiście Pałac Prezydencki gra na upadek Kaczyńskiego to jest to ciekawa konstatacja. Nie dlatego, że to się zdarzy, tylko że w ten sposób to sobie wyobrażają. Na dziś Mastalerek jako kandydat walczący przeciwko kandydatowi PiS-u, przeciwko (Szymonowi) Hołowni, przeciwko (Dorocie) Gawryluk, przeciwko (Rafałowi) Trzaskowskiemu… Nie bardzo to widzę, to jest tłok. Dla mnie to zaskakujące, bo to wygląda trochę na falstart. Mastalerkowi nie zaszkodziłoby trochę cierpliwości..

A może był to balon próbny, który ma sprawdzić jakie będą reakcje na taką kandydaturę?

Balonów próbnych nie szyje się grubymi nićmi bo pękają (śmiech). Gdyby tak było, to lepiej byłoby, by ktoś inny powiedział, że namawia Mastalerka, niż żeby Mastalerek mówił, że go namawiają.

Reasumując: szanse Marcina Mastalerka wydają się niewielkie?

Dla Mastalerka dużo sensowniejszą strategią byłaby strategia Trzaskowskiego. Trzaskowski się nie pchał do kandydowania, nie opowiadał, że go namawiają, nie wygryzał Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tylko, gdy okazało się, że Kidawa-Błońska z różnych przyczyn dołuje w sondażach, wówczas Trzaskowskiego rzeczywiście zaczęli namawiać. Wydaje mi się, że w przypadku Mastalerka może to nie być samospełniająca się przepowiednia tylko samoniszczące się proroctwo.