Nausėda czy Šimonytė, kto będzie prezydentem Litwy? Trwa liczenie głosów

Kampania wyborcza. Jednym z tematów - bezpieczeństwo

Faworytem wyborów prezydenckich na Litwie był Gitanas Nausėda. Po pierwszej turze Nausėda wyraził przekonanie, że wygra wybory. - Moim głównym celem było prawdopodobnie dotarcie do drugiej tury i myślę, że udało mi się to osiągnąć - oświadczyła z kolei szefowa litewskiego rządu.

Podczas kampanii wyborczej na Litwie jednym z głównych tematów była sytuacja bezpieczeństwa i obawy odczuwane w państwach bałtyckich w związku z trwającą od ponad dwóch lat inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę. W rozmowie z dziennikarzami Gitanas Nausėda zadeklarował, że będzie wciąż naciskał na zachodnich sojuszników kraju, by zwiększyli wsparcie wojskowe dla Ukrainy. - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już to powiedział. Ukraińcy nie potrzebują naszych deklaracji dobrej woli, to nieprzydatne w walce. Potrzebują obrony powietrznej - podkreślił. Dodał, że bez obrony powietrznej Ukraina wciąż będzie narażona na ciosy.