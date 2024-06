Akcesja do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. również nie zmieniła tego nastawienia, tym bardziej, że w krótkim czasie wyjechało do innych krajów UE około 2,5 mln naszych obywateli, głównie w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, możliwości szybszego awansu, jak też studiów w renomowanych uczelniach na wyśnionym Zachodzie. Ponad 1,2 mln polskich emigrantów wylądowało w Wielkiej Brytanii, wielu tradycyjnie w Niemczech, ale również w Irlandii, Holandii, Islandii czy Norwegii. Tam na co dzień w miejscy pracy i zamieszkania spotykali imigrantów z innych krajów trzecich, bardzo często o innej kulturze, wyglądzie, obyczajach i religii.

Koniec tolerancji dla imigracji

Ta tolerancja skończyła się w ciągu roku 2015 i późniejszych, gdy krwawa wojna w Syrii spowodowała masowe ucieczki Syryjczyków. Kilka milionów uchodźców wylądowało nie tylko w sąsiednim Libanie, częściowo w Jordanii, ale przede wszystkim w Turcji. Stąd uciekinierzy ruszyli na zachód do Europy szlakiem bałkańskim przez Węgry, Chorwację do Austrii i Niemiec.

Zaskoczona Komisja UE zdołała wynegocjować z Turcją umowę, w ramach której za duże pieniądze Turcja miała zatrzymać gros uchodźców na swoim terenie. Jednak ok. 2 mln z nich zdążyło wylądować w krajach UE, częściowo na Węgrzech i w Austrii. Ale najwięcej - ocenia się ok 1,5 mln – zostało humanitarnie przyjęte przez Niemcy na podstawie bezprecedensowej decyzji ówczesnej kanclerz Angeli Merkel. W ślad za tym UE wystąpiła do krajów członkowskich z wnioskiem o solidarną realokacje części uchodźców do innych krajów i według propozycji Komisji na Polskę miało ich przypaść skromne 7 tys. osób.

Wyborcze straszenie migrantami

Rząd ówczesnej premier Ewy Kopacz nie zdecydował się na przyjęcie tej garstki uchodźców, a że był to rok wyborów parlamentarnych, PiS pod przewodem Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął kampanię zastraszania społeczeństwa napływem mas wrogich, bo muzułmańskich uchodźców „roznoszących straszne zarazki, choroby”, jak i inne mniej lub bardziej wyimaginowane niebezpieczeństwa. Intensywna kampania szczucia na „innych” przyniosła PiS-owi zwycięstwo, a przejęcie władzy pozwoliło na kontynuacje polityki szczucia i nienawiści skierowanej na uchodźców. Niepochlebną rolę odegrał też Kościół katolicki w kraju zapominając m.in., że Święta Rodzina też była rodziną uchodźczą.

Niestety spora część społeczeństwa dała się omamić i uwierzyła w kłamstwa i manipulacje. Przygotowania Rosji do pełnoskalowej wojny w Ukrainie spowodowały, że poprzez sprzymierzoną z Kremlem Białoruś zaczęły napływać grupy uchodźców przechodzących przez zieloną granicę. W konsekwencji spowodowało to wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wzdłuż tej granicy i budowę płotu mającego powstrzymywać napływ uchodźców.

Atak Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 spowodował nagły i nie do końca kontrolowany przypływ do Polski ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, którzy w istotnej mierze wylądowali w domach Polaków, jak i w domach swoich rodaków wcześniej już w Polsce mieszkających. Rząd stosunkowo szybko podjął działania legalizujące ich pobyt, w tym dostęp do lecznictwa, szkół, ubezpieczenia społecznego oraz pracy. Spontaniczna, pozytywna reakcja społeczeństwa i NGO-sów pozwoliła w niedługim czasie opanować rudną sytuację.