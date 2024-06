Białoruś i Rosja zdradziły sojusznika. „Mając takich przyjaciół, nie potrzeba wrogów”

We wrześniu 2022 r. siły azerbejdżańskie rozpoczęły również najazdy na terytorium Republiki Armenii. Armenia zwróciła się wówczas do OUBZ o wsparcie, ale później oskarżyła blok o niedopełnienie zobowiązań po tym, jak zaproponował on jedynie wysłanie delegacji rozpoznawczej. Premier Armenii Nikol Paszynian zawarł więc porozumienie w sprawie rozszerzenia misji monitorującej UE na granicy między dwiema byłymi republikami radzieckimi i zaprosił żołnierzy USA na wspólne ćwiczenia szkoleniowe.

Białoruś nie podejmuje działań bez milczącego wsparcia Kremla

Eduard Arakelyan, analityk wojskowy w Regionalnym Centrum Demokracji i Bezpieczeństwa w Erewaniu, zweryfikował, że ujawnione dokumenty dotyczyły sprzętu używanego przez Azerbejdżan w ostatnich wojnach, zarówno w Górskim Karabachu, jak i przeciwko samej Republice Armenii.

– Ten sprzęt został użyty z niszczycielskim skutkiem przeciwko wojskom ormiańskim i został dostarczony przez kraj, który miał być sojusznikiem Armenii – powiedział. – Formalnie jest to całkowite naruszenie sojuszu OUBZ, ale w praktyce zawsze wiedzieliśmy, że blok bardziej wspiera Azerbejdżan – dodał.

Pomimo tego, że na papierze jest sojusznikiem Armenii, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko określił prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa jako „swojego człowieka” i stwierdził, że „niewłaściwe” byłoby, gdyby OUBZ sprzeciwiała się mu. Ze swojej strony Alijew w 2022 roku mówił, że Azerbejdżan „ma w OUBZ więcej przyjaciół niż Armenia”.

Zdaniem ekspertów Białoruś – jeden z najbliższych sojuszników Moskwy – nie podejmuje działań bez milczącego wsparcia Kremla. – To naprawdę pokazuje, że mając przyjaciół takich jak Władimir Putin, nikt nie potrzebuje wrogów – komentuje Ivana Stradner, pracownik naukowy Fundacji Obrony Demokracji.