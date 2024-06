23 najbardziej szalonych europosłów. Na liście dwa nazwiska z Polski

Wybór na europosła świętował w albańskim więzieniu

Fredi Beleri świętował swój wybór na greckiego posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia Nowej Demokracji w albańskim więzieniu. Beleri został wybrany na burmistrza albańskiego nadmorskiego miasta Himarë zaledwie kilka dni po aresztowaniu za kupowanie głosów. Został skazany na dwa lata. Greccy politycy potępili to posunięcie jako albańską próbę udaremnienia działalności politycznej mniejszości greckiej.

Iwan Dawid to czeski skrajnie prawicowy poseł i psychiatra. Przeciwko większości swojej grupy Tożsamość i Demokracja głosował 4406 razy – czyli 41 procent, co czyni go jednym z największych buntowników w parlamencie.

Daniel Obajtek – jak opisuje Politico – „złote dziecko” byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości (PiS), był prezesem państwowego koncernu naftowego PKN-Orlen do czasu zwolnienia go na początku tego roku przez nowy rząd. Teraz wybiera się do Brukseli, gdzie być może spotka Michała Szczerbę, wybranego na posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Jako poseł Szczerba wzywał Obajtka do składania zeznań w związku ze skandalem związanym z gotówką za wizy. Obajtek odmówił, twierdząc, że zajmie to cenny czas „w ostatnim momencie wyborów”.

Grzegorz Braun to członek skrajnie prawicowej Konfederacji, ma skłonność do niszczenia symboli religijnych. „Haniebnie zgasił menorę chanukową w polskim parlamencie, opisując Święto Świateł jako „kult satanistyczny” (i nazwał polskich Żydów „wrogami Polski”), a w zeszłym roku zdewastował choinkę ozdobioną bombkami z napisami oraz flagami UE i Ukrainy” – opisuje Politico.