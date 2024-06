Straż Graniczna o przywiezieniu imigrantów do Polski: Arbitralna decyzja Niemców

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych o przywiezieniu imigrantów z Niemiec do Polski: Złamano procedury

W sprawie incydentu wypowiedział się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.



- Fakty, które zostały ustalone to takie, że niemiecka policja zatrzymała tą pięcioosobową rodzinę w nocy, w piątek 14 czerwca. Nad ranem na dwa radiowozy została ta rodzina przewieziona na stronę Polską i tam zostawiona. Straż Graniczna natychmiast skontaktowała się ze swoimi odpowiednikami po stronie niemieckiej. Te informacje zostały potwierdzone. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to pierwszy — i jak do tej pory na szczęście jedyny taki incydent. Do podobnych sytuacji nie dochodziło wcześniej i mamy nadzieję, że do takich sytuacji dochodzić nie będzie — mówił.



- Jutro komendant główny polskiej Straży Granicznej będzie rozmawiał na ten temat ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji w piątek poleci do Berlina, spotka się z niemiecką minister spraw wewnętrznych i też ten temat będzie poruszany — dodał.



- Zostały złamane procedury. Policja niemiecka zadziałała wbrew procedurom, które w takich przypadkach obowiązują - podkreślił Dobrzyński.



Na pytanie gdzie teraz znajduje się rodzina imigrantów Dobrzyński odparł, że „to są wolni ludzie” i że „z pewnością służby Straży Granicznej się orientują” - Ja nie mam takiej informacji do przekazania — zaznaczył. - Ta rodzina przyjechała do Polski, była na terenie Polski tydzień wcześniej, złożyła wniosek o azyl, powinna tutaj przebywać w Polsce, a nie jechać za granicę - tłumaczył. - Zgodnie z procedurami powinni przebywać w Polsce — mówił też rzecznik.