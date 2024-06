Nie dziwi mnie, że do PE nie dostał się Jacek Kurski. Mówiąc wprost, była to w jakimś sensie także recenzja jego telewizji i jego zachowania. Obalony został mit, który on sam głosił, że zarządzana przez niego TVP była podstawą rządów Zjednoczonej Prawicy. Więc to, że wyborcy tak zdecydowali, jest akurat pozytywne - powiedział w rozmowie z serwisem Salon24 Zdzisław Krasnodębski, polityk PiS.