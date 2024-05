Przegrywał siedem razy. Nigel Farage nie wystartuje w wyborach w Wielkiej Brytanii

Kim jest Nigel Farage?

Odnosząc się do wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, były lider UKIP ocenił, że wybór między Partią Pracy a Partią Konserwatywną jest nieciekawy. - Tylko Reform ma radykalny program, który jest niezbędny, by zatrzymać upadek kraju - powiedział. Farage wezwał wyborców, by zaufali Richardowi Tice'owi. liderowi partii Reform UK i Lee Andersonowi, jedynemu deputowanemu tej formacji w Izbie Gmin.

Czytaj więcej Polityka Powstaje nowa międzynarodówka z udziałem PiS. Budowa kontaktów nie idzie łatwo Konferencja partii Vox, która miała miejsce w weekend w Madrycie, to tylko jedna z szeregu imprez z udziałem polityków PiS. Budowa międzynarodowego bloku nie będzie jednak łatwa.

Nigel Farage siedmiokrotnie ubiegał się o miejsce w brytyjskim parlamencie, za każdym razem bez powodzenia. W latach 1999-2020 był europosłem, jego znakiem rozpoznawczym było krytykowanie Unii Europejskiej. Farage był jedną z głównych postaci kampanii, która w 2016 r. doprowadziła do zwycięstwa zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w referendum dotyczącym brexitu. W 2021 r. polityk zrezygnował z funkcji prezesa Reform UK, wybierając karierę prezentera telewizyjnego w GB News. W ostatnich latach Farage angażował się w kampanię Donalda Trumpa w USA.

Wybory do brytyjskiego parlamentu. Partia Pracy na drodze do zwycięstwa

Według ostatnich sondaży, wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii wygra Partia Pracy. Formacja, na czele której stoi Keir Starmer, ma wśród wyborców zdecydowanych ok. 45 proc. poparcia. Obecnie rządząca Partia Konserwatywna Rishiego Sunaka może liczyć na głosy 23 proc. wyborców, a partia Reform UK - na 11 proc. Na Liberalnych Demokratów chce głosować 9 proc. ankietowanych, na Zielonych - 6 proc., a na Szkocką Partię Narodową - 3 proc.