W czasie rozmowy z Romanowskim Romelczyk wyraża przekonanie, że sprawie nie zostanie nadany bieg z powodu braku znamion przestępstwa. Telefon do Romelczyka — jak wynika z nagrania — wykonuje Romanowski i to on dopytuje się o szczegóły sprawy.



Witold Zembaczyński: Prokurator na telefon to patologia władzy

- Prokurator na telefon to patologia władzy. Prokurator powinien stracić prawo wykonywania zawodu, a sam wiceminister odpowiedzieć w obliczu zarzutów karnych na sądowej wokandzie — mówi Zembaczyński w rozmowie z Radiem Zet. - Absolutnie bulwersująca patologia — dodaje.



- Rozważam złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie ujawnionych taśm Suwerennej Polski. Natychmiast powinny włączyć się służby i prokuratura — mówi też Zembaczyński.