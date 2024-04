„Do istotnych kwestii związanych z prawami człowieka zaliczały się wiarygodne doniesienia o: poważnych problemach z niezależnością sądownictwa, znaczne bariery w dostępie do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz przestępstwa motywowane antysemityzmem” – to najważniejsze zdanie z raportu Departamentu Stanu USA na temat praw człowieka w 2023 roku w Polsce.

Takie opracowania Departament Stanu przedstawia co roku i dotyczą one większości państw. – Należą do najważniejszych rocznych raportów Departamentu Stanu. Ich publikacja stanowi wyrażenie opinii tej instytucji na temat przestrzegania praw człowieka w różnych zakątkach świata – mówi prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej, na które często powołują się amerykańscy autorzy.

USA chwalą frekwencję w Polsce podczas wyborów parlamentarnych

Tegoroczny raport jest wyjątkowy z jednego powodu: opisuje rok, w którym doszło do zmiany władzy. „Według sondaży exit poll kwestie praw człowieka, w tym praw kobiet, praw reprodukcyjnych i praworządności, znalazły się wśród najważniejszych kwestii dla wyborców” – zachwalają autorzy raportu, odnotowując „historyczną frekwencję”. Dodają, że wybory były w powszechnej opinii uczciwe, choć „według raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie rząd nadmiernie wykorzystał zasoby państwowe i media publiczne”.

Sprawy związane z wolnością uczestniczenia w życiu politycznym nie należą jednak do najważniejszych, na jakie wskazuje raport. Pisząc o stanie sądownictwa, autorzy odnotowują, że „rząd Zjednoczonej Prawicy w dalszym ciągu wdrażał środki, które spotkały się z ostrą krytyką”. Odnosząc się do zdrowia reprodukcyjnego, piszą o trudnościach w dostępie do aborcji awaryjnej oraz o śmierci Doroty w Nowym Targu, której powodem mogła być odmowa dostępu do aborcji. Z kolei opisując antysemityzm w Polsce, autorzy piszą o tym, że jest on obecny w sferze publicznej i social mediach, a także relacjonują głośny wyczyn posła Konfederacji Grzegorza Brauna.