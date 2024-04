Inwigilacja m.in. Pegasusem. Sądy zgadzały się w ponad 99 proc. przypadków

W środę jednym z punktów harmonogramu posiedzenia Sejmu jest informacja prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 r.

Minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, prokurator generalny Adam Bodnar wszedł na mównicę po godz. 15:00. W dyskusji przewidziano dziesięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i pięciominutowe - w imieniu koła.

Jak służby korzystały z kontroli operacyjnej? Informacja Adama Bodnara w Sejmie

- Prokurator generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną, roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej, ze wskazaniem liczby osób, co do których sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną, sąd odmówił zarządzenia kontroli bądź też wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody prokuratora. Obowiązek ten obejmuje także wyszczególnienie liczby osób w poszczególnych kategoriach, co do których o kontrolę operacyjną wnioskował właściwy organ - wyjaśnił minister.

Bodnar zaznaczył, że odpowiednie sprawozdanie przedstawił marszałkom Sejmu i Senatu, Szymonowi Hołowni i Małgorzacie Kidawie-Błońskiej 15 kwietnia.