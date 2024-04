Opozycjoniści z hotelu w Moskwie. Czy zablokują wejście Mołdawii do UE?

– Jeżeli tych sił się nie zatrzyma, to mają duże szanse na przejęcie całego kraj. Otrzymują ogromne wsparcie z Rosji i mają nieograniczone możliwości finansowe. Pokazali to w kwietniu ubiegłego roku podczas lokalnych wyborów w Gagauzji, które wygrała kandydatka z partii Szora. Nikomu nieznana osoba została baszkanem regionu, pokonała weteranów gagauskiej polityki – mówi „Rzeczpospolitej” Alexei Tulbure, kiszyniowski politolog i były przedstawiciel Mołdawii w ONZ. – Siły te po prostu kupują głosy. W całym kraju działa sieć sklepów socjalnych należących do Szora, są znacznie tańsze. I to działa, bo sytuacja gospodarcza kraju jest kiepska – dodaje.

Prokremlowskie ugrupowania połączyły siły w Moskwie

Partię Szora „Sor” Sąd Konstytucyjny Mołdawii zdelegalizował rok temu. Oligarcha steruje jednak kilkoma mniejszymi ugrupowaniami (które w niedzielę połączyły siły w Moskwie). Sąd w Kiszyniowie zaocznie skazał go na 15 lat więzienia jeszcze w kwietniu ubiegłego roku. Chodzi o głośną ciągnącą się od wielu lat sprawę defraudacji miliarda dolarów z systemu bankowego Mołdawii, afera ta pogrzebała karierę premiera Vlada Filata (stał na czele rządu w latach 2009–2013 i był zwolennikiem europejskiej integracji kraju).

Partię Szora „Sor” Sąd Konstytucyjny Mołdawii zdelegalizował rok temu. Oligarcha steruje jednak kilkoma mniejszymi ugrupowaniami

– Pomijam już fakt, że siły te spotykają się w Moskwie, na terytorium państwa agresora i że to jest niedopuszczalne z punktu widzenia moralnego. Ludzie ci promują antydemokratyczne wartości, ale mają duży wpływ na polityczne procesy w naszym kraju. Na pewno nie można tego ignorować – mówi Tulbure.

Twierdzi, że obecnie mniej więcej połowa społeczeństwa Mołdawii popiera przystąpienie do UE: – Wybory prezydenta i referendum są ważne, ale o przyszłości kraju zadecydują wybory parlamentarne w 2025 r.