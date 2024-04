Koniec kampanii samorządowej to zarazem początek kolejnych zmagań – o Parlament Europejski

„Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie, albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersję – o tym będą wybory europejskie. Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów”– napisał w oświadczeniu na serwisie X (dawniej Twitter) premier Donald Tusk. Jest to dobre podsumowanie drugiej tury wyborów samorządowych, która toczyła się w cieniu przygotowań do kolejnej kampanii wyborczej, czyli do wyborów do PE. Odbędą się one 9 czerwca.

W niedzielnych wyborach o godz. 12.00 najwyższa frekwencja była w Zielonej Górze – 14,13 proc. Najniższa była we Wrocławiu, 8,97 proc. – podała PKW. – W ponownym głosowaniu według stanu na godz. 12 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 12 mln 17 tys. 627 osób. Wydano 1 mln 554 tys. 381 kart do głosowania, co stanowi 12,93 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach – mówił szef PKW Sylwester Marciniak. Na godzinę godz. 17 w drugiej turze wyborów samorządowych frekwencja wyniosła 33,17 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie partie wystartują?

Wszystko wskazuje na to, że do wyborów europejskich koalicja rządząca pójdzie w podobnym układzie, jak w wyborach samorządowych: jeden blok będzie tworzyć Koalicja Obywatelska z Platformą Obywatelską na czele, osobny – Trzecia Droga, czyli sojusz PSL i Polski 2050, jeszcze inny Lewica. Jak informowała już „Rzeczpospolita”, między partią Razem a Nową Lewicą powstały poważne napięcia, jeśli chodzi o układanie list do wyborów europejskich.

Zgodnie z przedwyborczym kalendarzem, do 2 maja 2024 roku komitety wyborcze mają czas na zgłaszanie list do wyborów europejskich. Sztabem Polski 2050 w wyborach do PE będzie poseł Michał Kobosko – który też ma kandydować w tych wyborach.