Gibała: Chcę pokazać, że w Krakowie nadszedł koniec epoki boomerów

Po pierwsze, rozmawiam – i to bezpośrednio – z wyborcami wszystkich kandydatów, którzy odpadli w I turze. I to nie wyłączając nikogo. Przekonuję ich, chcę ich przekonać do tego, że Kraków potrzebuje niezależnego prezydenta, niepartyjnego. Że w moim Krakowie będzie miejsce dla wyborców PiS, Platformy, Konfederacji, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przekonuję też do tego, że jeśli wygra mój kontrkandydat, to część z tych wyborców może poczuć się wykluczona. Po drugie, przekonuję, że Kraków potrzebuje prawdziwej zmiany, a nie kontynuacji. Bo mój kontrkandydat Aleksander Miszalski był radnym wybranym z list prezydenta Jacka Majchrowskiego i go popierał. To pierwsza rzecz. Po drugie, mobilizuję moich własnych wyborców, o których wiem, że nie głosowali. Wiem skądinąd, że takich ludzi jest w Krakowie bardzo wielu. Spotykam się z nimi w trakcie kampanii bezpośredniej i mówią mi, że nie głosowali 7 kwietnia, bo byli przekonani, że i tak wejdę do II tury. Mobilizuję ich argumentami o mojej bezpartyjności i tym, że jestem kandydatem zmiany. I tym, że nie może być już teraz żadnego swobodnego podejścia do głosowania.

Pana konkurent mówi, że ma pan poparcie Beaty Szydło i Barbary Nowak. To jak z tą apartyjnością?

Odpowiadam na to tak: mam bardzo szerokie poparcie. Popiera mnie też posłanka partii Razem Daria Gosek-Popiołek, radni z Nowoczesnej, którzy byli w tej partii, ale zostali zmuszeni do odejścia. Popierają mnie ruchy miejskie i rzeczywiście od pewnego czasu popiera mnie – przed II turą – lokalna struktura PiS oraz kilku lokalnych polityków PiS. To bardzo miękkie poparcie, bo lokalnie PiS podkreśla, że trzeba iść na wybory 21 kwietnia i nie można popierać Miszalskiego. Rozumiem, że PiS wybiera mnie – ze względu na swoją świętą wojnę z PO – jako mniejsze zło w mieście. Ja jednak stanowczo deklaruję: nikt z PiS nie będzie zajmował żadnych stanowisk w mojej administracji prezydenckiej, jeśli wygram wybory. Takie pogłoski się pojawiły i ja stanowczo temu zaprzeczam. Stanowiska w administracji będą obsadzone przez niezależnych, bezpartyjnych ekspertów. Podkreślam: nie rozmawiałem z władzami PiS, nie umawiałem się, nie wysyłałem żadnych emisariuszy. I nie mam z PiS żadnych ustaleń. To poparcie jest poparciem tylko w jedną stronę.

Z drugiej strony, jeśli zostanie pan prezydentem, to będzie musiał pan ułożyć się z Radą Miasta. A tam jednoznaczną większość ma PO. Będzie pan w stanie się z PO w Radzie porozumieć?

Niestety, te emocje w kampanii rosną. Mam nadzieję, że po wyborach takie porozumienie będzie możliwe – że będzie można usiąść do stołu i rozmawiać. Jestem na takie rozmowy z PO w Radzie Miasta otwarty. I mam nadzieję, że PO nie przekroczy kolejnych granic. O Krakowie zawsze trzeba rozmawiać. PO ma teraz większość. Brak porozumienia będzie oznaczał impas. Będą potrzebne kompromisy. Ale od razu podkreślam: w ramach tych kompromisów nie ma mowy o posadach czy synekurach dla członków PO. Istotą mojego kandydowania jest to, by w Krakowie rządzili fachowcy, a nie ludzie z partyjną legitymacją.

Jak rozumiem, to dotyczy wszystkich partii. Partii Razem też?

Tak. Wszystkich. Razem, Lewicy, Trzeciej Drogi. Nie ma mowy o tym, by ktoś z legitymacją partyjną był wiceprezydentem, prezesem którejś ze spółek czy jednostek miejskich. Rozmowy o tym są wykluczone. Wolałbym nie mieć większości w Radzie Miasta niż toczyć takie rozmowy.