Karina Bosak: Jesteśmy po to, by usuwać lęk kobiety, a nie jej dziecko

- Wiecie jaka jest najczęstsza odpowiedź kobiet, które miały aborcję na pytanie dlaczego się na to zdecydowały? Mówią: bo nie miałam innego wyboru — stwierdziła następnie Bosak. - Miała być wolna, a w rzeczywistości nie miała wyboru - dodała.



W całej tej debacie kobiety są wykorzystywane instrumentalnie przez aborcjonistów — stwierdziła Bosak. - Aborcjoniści nie mówią w imieniu wszystkich kobiet — dodała.



Bosak mówiła też, że słuchając wypowiedzi "aborcjonistów na temat kobiet można by uznać, że powstają one bez udziału mężczyzn". - I należy go pominąć. Jakie to wygodne - dodała.



- Radykalny feminizm próbując wyrwać kobiety z rąk mężczyzn, oddaje im niebywałą przysługę. Popieranie aborcji przez mężczyzn to dla nich doskonałe rozwiązanie, pozbawione wad. Bo pozwala zdjąć z nich 100 proc. obowiązku i 100 proc. odpowiedzialności. Drogie kobiety: to nie oni będą chodzić do kliniki aborcyjnej. To nie oni będą żyć w poczuciu winy i z wyrzutami sumienia. To nie oni będą czuć ból i krwawić - mówiła.