- Starsi panowie w garniturach nie będą dyktować kobietom co mają robić ze sobą - mówiła też Żukowska.



- Lewica składa ustawę o dekryminalizacji pomocy w aborcji. Bo aborcje były, są i będą - dodała.



- Miejsce aborcji jest w podręczniku medycyny a nie w Kodeksie karnym — stwierdziła z kolei posłanka Nowej Lewicy Dorota Olko.



- Apeluję do wszystkich posłów i posłanek: usłyszcie nas, kobiety. Usłyszcie lekarzy, którzy chcą wykonywać zabiegi spokojnie. Apeluję o przyjęcie dekryminalizacji aborcji. To jest prawdziwy kompromis — podkreśliła.



Katarzyna Kotula o aborcji: Nasz prawo, a nie obowiązek aborcji

Następnie głos zabrała minister ds. równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy, która apelowała do posłów powołujących się na swoje sumienie, aby zaczęli myśleć o kobietach.



O przedstawianym projekcie dotyczącym legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży Kotula mówiła, że jest to projekt oparty na „trosce i empatii” w stosunku do kobiet, które „muszą odzyskać prawo do podejmowania samodzielnych decyzji” ws. macierzyństwa.