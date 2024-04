Wzrośnie nieufność w koalicji rządzącej? Incydent w Sejmie, Lewica chce wyjaśnień

- Nie wykluczam że w sprawach takich, jakie będą dla nas kluczowe, będziemy zwoływać posiedzenia wyjazdowe — podsumowała Żukowska.



- Chyba pierwszy raz w historii Sejmu, może przed 90. rokiem się zdarzało, aby to posiedzenie było puszczone w sieci. Zająłem stanowisko w tej sprawie, przekazałem szefowi kancelarii Sejmu swoje stanowisko w tej sprawie, negatywne — mówił z kolei wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. - Zdarzyło się to akurat wczoraj, akurat kiedy dyskutowaliśmy o Trzeciej Drodze. Co ludzie o tym myślą? Każdy wysnuwa wnioski z takich rzeczy dla siebie — dodał. - A ci, którzy to słyszą i wiedzą, że zdarzyło się po rz pierwszy, wysnuwają wnioski ogólniejsze — podsumował.



Lewica i Trzecia Droga przed wyborami samorządowymi poróżniły się w kwestii procedowania przez Sejm ustaw liberalizujących przepisy aborcyjne — Lewica chciała jak najszybszego ich procedowania, Szymon Hołownia podjął decyzję, że Sejm zajmie się sprawą po wyborach samorządowych (debata nad projektami odbędzie się 11 kwietnia). Po tym jak Lewica uzyskała w wyborach samorządowych niewiele ponad 6 proc. w wyborach do sejmików na poziomie ogólnopolskim, politycy Trzeciej Drogi przekonywali, że był to efekt błędu jakim było podjęcie tematu aborcji przed wyborami. Pojawiły się też sygnały, że Trzecia Droga będzie chciała renegocjować umowę koalicyjną, by zmniejszyć udział Lewicy w rządzie w związku ze spadkiem poparcia dla tego ugrupowania.