Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z 69, czyli 100 proc. obwodów głosowania w wyborach na prezydenta Włocławka. Wynika z nich, że w mieście konieczna będzie druga tura.

We Włocławku uprawnionych do głosowania było 80 075 osób, oddano 35 232 głosy ważne, co oznacza, że w wyborach na prezydenta miasta frekwencja wyniosła 43,99 proc.

Wybory na prezydenta Włocławka - oficjalne wyniki PKW

W pierwszej turze największe poparcie uzyskał Krzysztof Kukucki. 43-letni kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy, polityk partii Nowa Lewica, zdobył 14 443 głosy, czyli 41,4 proc. wszystkich.

W latach 2010-2019 Kukucki sprawował mandat radnego Włocławka, zaś od 2019 r. do 2023 r. był pierwszym zastępcą prezydenta Włocławka. W październiku 2023 r. zdobył mandat senatora, później został przez premiera Donalda Tuska (PO) powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.