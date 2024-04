Wybory samorządowe 2024. Włodzimierz Czarzasty o wyniku badania exit poll:

- Czy to możliwe, że Magda Biejat zdobyła w wyborach na prezydenta Warszawy 15 proc? Jeżeli to jest możliwe – a tak jest – to w następnych wyborach będziemy mieli prezydentkę Warszawy - powiedział Włodzimierz Czarzasty. - To były najtrudniejsze wybory dla Lewicy. Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejsze dla Lewicy. Tym razem też się tak okazało. Czy jesteśmy zadowoleni? 6,8 proc. – nie. To się może zmienić - dodał, przypominając sytuację sprzed pięciu lat, kiedy wyniki exit poll różniły się od ostatecznych wyników. - Myślę, że to, co się dzisiaj stało będzie - jak zostanie potwierdzone - spokojnego przemyślenia. Myślę, że siły demokratyczne muszą ze sobą poważnie porozmawiać i zobaczyć jak będzie wyglądała sytuacja w sejmikach - zaznaczył Czarzasty.

Jak powiedział polityk, Lewica „zaczyna się powoli przygotowywać do wyborów europejskich”. - Teraz cieszmy się z wyników w Warszawie - stwierdził.

Wybory samorządowe. Biedroń: Dla Lewicy to są zawsze bardzo trudne wybory

Głos zabrał także Robert Biedroń – polityk podziękował między innymi wszystkim, którzy głosowali i startowali z list Lewicy. - Dla Lewicy to są zawsze bardzo trudne wybory. Są one jednak niezwykle ważne - powiedział. - Chciałbym podziękować kandydatom i kandydatkom – na czele z Magdaleną Biejat. Królowa jest tylko jedna - dodał Biedroń.

Magdalena Biejat o wyniku exit poll: My mamy najlepsze pomysły na Warszawę

O swoim wyniku mówiła też Magdalena Biejat. Zajęła ona w Warszawie trzecie miejsce – na Biejat oddano 15,8 proc. głosów. - Dzięki kochani (…) Inni kandydaci zrzynali z naszego programu. A wszystko wskazuje na to, że za półtora roku czekają nas następne wybory w Warszawie - powiedziała. - To my mamy najlepsze pomysły na Warszawę - podkreśliła.

Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe. Trzecia Droga: Koalicja 15 października bez nas nie istnieje Trzecia Droga stabilnie pokazuje, że jest trzecią siłą polityczną w Polsce – zaznaczył lider Polski 2050 Szymon Hołownia, komentując wynik badania exit poll. - Koalicja 15 października nie istnieje bez Trzeciej Drogi. To potwierdzili po raz kolejny Polacy - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL.

Wybory samorządowe 2024: Pierwsze wybory do samorządów od pięciu i pół roku

Polacy wybierali władze samorządowe po raz pierwszy od 2018 roku — ostatni raz rady gmin, powiatów i sejmiki wojewódzkie Polacy wybierali 21 października 2018 roku.