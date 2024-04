Reformy w niemieckiej armii. Bundeswehra przygotowuje się na wojnę

Główny filar „odstraszania i obrony zbiorowej w Europie”

Reforma jest też konsekwencją ogłoszonej tuż po rosyjskiej inwazji przez kanclerza Olafa Scholza epokowej zmiany w niemieckiej polityce (Zeitenwende) i utworzeniu ] funduszu modernizacji sił zbrojnych, na co przeznaczono 100 mld euro (do końca 2027 r.). Kolejnym krokiem było przedstawienie w listopadzie ub.r. „Wytycznych polityki obronnej w Zeitenwende”. Znalazło się w nich zobowiązanie, że Niemcy będą głównym filarem „odstraszania i obrony zbiorowej w Europie”. Na razie zobowiązały się przestawić na potrzeby NATO trzy dywizje gotowe do akcji. Pierwsza ma być gotowa w przyszłym roku. Jej częścią będzie powstająca na Litwie brygada Bundeswehry, pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie kraju NATO na wschodniej flance.

– Skuteczność reform Bundeswehry zależy od modernizacji zbrojenia, zapewnienia finansowania na poziomie 2 proc. PKB oraz stanu osobowego armii – mówi „Rzeczpospolitej” Rafael Loss z European Council on Foreign Relations (ECFR). Zgodnie z planem Bundeswehra powinna liczyć 203 tys. żołnierzy pod koniec dekady, czyli o 20 tys. więcej niż obecnie. Chętnych do służby jednak brakuje, co wywołało dyskusję o powrocie do obowiązkowej służby wojskowej. Ministerstwo obrony zamierza wkrótce przedstawić propozycje zwiększenia liczebności armii.

– Obecne reformy armii nie mają charakteru rewolucyjnego. Są ewolucją działań do osiągnięcia zdolności do prowadzenia działań wojennych. Trudno jednak powiedzieć, kiedy to nastąpi. Można sądzić, że na przełomie dekady będą w stanie sprostać wszystkim zobowiązaniom wynikającym z członkostwa w NATO. Pod warunkiem zapewnienia stałego finansowania – mówi Loss.