Niemiecki tygodnik poinformował we wtorek, że niemiecki minister obrony Boris Pistorius zlecił swojemu resortowi "do 1 kwietnia przedstawić opcje niemieckiego modelu służby wojskowej, który będzie można wprowadzić w krótkim okresie i przyczyni się do odporności społeczeństwa jako całości".

Niemcy: Coraz bliżej przywrócenia poboru do wojska

Z wewnętrznego dokumentu, z którego treścią zapoznali się dziennikarze, wynika, że minister Pistorius zamierza przedstawić własną propozycję modelu obowiązkowej służby wojskowej przed wyborami powszechnymi.

We wtorek rano Pistorius wyruszy w kilkudniową podróż służbową do Skandynawii. Odwiedzi m.in. Szwecję, by zapoznać się z tamtejszym modelem poboru do wojska.

Obowiązkowa służba wojskowa ponownie obowiązuje w Szwecji od 2017 r., choć w innej formie niż w Niemczech. W Szwecji wszyscy absolwenci szkół są wcielani do wojska, a armia następnie wybiera mężczyzn i kobiety, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową. W ostatnich latach Szwecja była w stanie pozyskać w ten sposób wystarczającą liczbę ochotników do sił zbrojnych.