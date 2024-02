Jak może wyglądać atak Rosji na Niemcy? W dokumencie przedstawiono możliwy scenariusz

To pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze. Eksperci oceniają pomysł Bodnara

- Rozdzielenie funkcji MS i PG to pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze - uważa Ministerstwo Sprawiedliwości. Większość uczestników panelu prawników zgodziła się, że rozdzielenie powinno nastąpić i że to słuszny kierunek zmian.