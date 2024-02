Think tank: Co czeka Naddniestrze? Rosja udzieli pomocy czy je anektuje?

Kreml może też - to trzeci scenariusz — wysłać dodatkowe wsparcie militarne Naddniestrzu, choć nie jest jasne jak Rosja mogłaby to zrobić. Przerzut żołnierzy lub sprzętu wojskowego wymagałby transportu nad terytorium Ukrainy lub terytorium należącej do NATO Rumunii — zauważa ISW. Alternatywą byłaby przeprowadzona na dużą skalę operacja lądowa w obwodzie odeskim, który graniczy z Naddniestrzem — co jest jednak mało prawdopodobnym scenariuszem.



Kreml może też zintensyfikować działania hybrydowe mające na celu zdestabilizowanie Mołdawii i spolaryzowanie tamtejszego społeczeństwa przed negocjacjami Mołdawii z UE ws. akcesji oraz przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi w Mołdawii na listopad.



Kreml może też - to ostatni scenariusz — formalnie anektować Naddniestrze, aby usprawiedliwić interwencję wojskową w Mołdawii w długiej perspektywie czasowej. ISW przypomina, że Kreml w przeszłości używał pretekstu, jakim jest ochrona Rosjan (w Naddniestrzu mieszka ich ok. 200 tysięcy), do interwencji wojskowych w Gruzji i na Ukrainie.



ISW pisze jednak, że na razie nie widać działań Rosji, które mogłyby wskazywać na przygotowania do operacji militarnej przeciw Mołdawii.