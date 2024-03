Trzaskowski po to teraz kandyduje na prezydenta Warszawy, żeby później kandydować na prezydenta Polski?

Nie pierwszy raz tak się dzieje, bo różni prezydenci miast zostawali prezydentami, również w Polsce. Jeśli zostanie prezydentem Polski, to będą powtórne wybory w Warszawie.

I kto wtedy byłby kandydatem PO na prezydenta Warszawy?

Są kandydaci, ale za wcześnie o tym mówić.

Trzaskowski weźmie udział w debacie TVP z innymi kandydatami na prezydenta Warszawy. Wcześniej na takie debaty się nie zgadzał, teraz weźmie w jednej udział. Słusznie?

W debacie powinno być maksimum trzech kandydatów. Szkoda czasu na rozdrabnianie się.

Czy Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?

Powinien sam ustąpić, gdyby miał honor. Jako prezes NBP naruszał godność urzędu. Obwieszał banerami budynek NBP, na których swoich krytyków nazywał zwolennikami Kremla. Na molo w Sopocie udzielał informacji o podwyżce stóp procentowych, co jest już na granicy naruszenia prawa. Glapiński zachowuje się jak osoba partyjna PiS. Był tak pewny swojego wyboru na drugą kadencję, że nawet nie poszedł do innych klubów. Poszedł na Nowogrodzką i tam pogadał sobie z przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy i w ten sposób zdecydowano, że będzie na drugą kadencję. Tak się nie zachowuje prezes NBP.

I to są powody, dla których powinien stanąć przed TS?

Nie ma innej drogi odwołania, bo prezydent go zawnioskował. Nawet jak ktoś jest na kadencję, to nie jest nieusuwalny, to nie jest papież. Nawet w statucie Europejskiego Banku Centralnego – o czym się nie mówi – wystarczy poważne uchybienie, żeby odwołać prezesa. Więc myślę, że łatwiej byłoby go odwołać w drodze statutu EBC niż polskich przepisów. W tej chwili jest taka sytuacja, że on wprowadził w błąd rząd, że będą dochody z zysku NBP, a okazało się, że jest strata. I to dużo większa, niż przewidywano. Bank musi być niezależny, a Adam Glapiński nie był niezależny. Najcięższym przewinieniem jest, że sprzyjał rządowi. Chodzi o to, żeby więcej nie narobił szkód. Najlepiej by zrobił, gdyby sam zrezygnował. Wiem, że nie chce zrezygnować, ale przy mniejszych przewinieniach się podawali do dymisji.