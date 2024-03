Sądzę, że jesteśmy tą częścią obozu, która w polityce europejskiej dodaje wszystkim wiarygodności. Europoseł Patryk Jaki o Suwerennej Polsce w Zjednoczonej Prawicy

- Przecież tu nie chodzi ani o mnie, ani o Morawieckiego czy Dudę. Tu chodzi o coś ważniejszego - o Polskę. Chodzi o to, czy decyzje związane z podpisywaniem tzw. Fit for 55 czy uzależnienia wypłaty środków dla Polski od kryterium "leworządności", kiedy mówiło się, że Polska nie może mieć takiego systemu jak inne państwa, bo ma gorszą kulturę - czy to było dobre, czy złe. Ja uważam, że złe - oświadczył lider Suwerennej Polski.

"My nie krytykujemy PiS-u, tylko konkretną frakcję"

Były szef KPRM, poseł PiS Michał Dworczyk zastanawiał się niedawno na antenie RMF FM, co politycy Suwerennej Polski jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. - Dzisiaj to rodzaj układu pasożytniczego - ocenił. Patryk Jaki nie zgodził się z opinią, że Suwerenna Polska zajmuje się "głównie recenzowaniem PiS-u". - To w ogóle nieprawda. Ja sądzę, że jesteśmy tą częścią obozu, która w polityce europejskiej dodaje wszystkim wiarygodności - powiedział.

- To samo, co ja mówię jeżeli chodzi o politykę europejską, mówiło wielu polityków PiS-u z (Jackiem - red.) Saryuszem-Wolskim na czele - zaznaczył europoseł. - My nie krytykujemy PiS-u, tylko my krytykujemy konkretną frakcję, która dała się nabrać - podkreślił.

Zdaniem Jakiego, wyborcy Zjednoczonej Prawicy potrzebują informacji, iż politycy tego obozu wiedzą, że w polityce wobec UE popełnili błąd. Pytany, polityk oświadczył, że nie żałuje swych słów z Pabianic. - Te słowa były prawdziwe. Ale uważam, że trzeba to w tej chwili już zakończyć - dodał. Wyraził pogląd, że rozmowy w Zjednoczonej Prawicy oraz to, że formacja ta składa się z partii o różnych poglądach, wzmacnia ten obóz.