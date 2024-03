Głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 29,8 proc. ankietowanych przez United Surveys. Oznacza to wzrost poparcia o 0,8 pkt. proc. względem poprzedniego badania, realizowanego tydzień wcześniej. Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska — obecnie chce na nie zagłosować 28,1 proc. odpowiadających w sondażu. W tym przypadku w ciągu ostatnich dni poparcie niemal się nie zmieniło — urosło o 0,1 pkt. proc.

Reklama

Trzy kolejne komitety uzyskały zbliżone poparcie, przy czym żaden nie uzyskał dwucyfrowego wyniku. Najniższe miejsce na podium zajęła Konfederacja, wskazana przez 8,5 proc. ankietowanych. Tydzień wcześniej było to 8,6 proc. Minimalny spadek poparcia nie przeszkodził Konfederacji w zdystansowaniu Trzeciej Drogi. Wspólna lista Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego zanotowała największy w zestawieniu spadek poparcia - z 13,5 proc. do 7,9 proc. Oznacza to, że z głosowania na kandydata Trzeciej Drogi do sejmiku wojewódzkiego zrezygnowało dwóch na pięciu ankietowanych, którzy deklarowali zrobienie tego przed tygodniem.



Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe 2024: Wyborcy baczniej się przyglądają Emocji anty-PiS w kampanii samorządowej nie ma – mówi Mateusz Sabat, szef firmy Big Data 4 Leaders.

Piąty wynik w sondażu, bardzo zbliżony do Trzeciej Drogi, uzyskała Lewica. Wybrało ją 7,8 proc. respondentów, czyli tylko o 0,1 pkt. proc. mniej, niż komitet PSL i Polski 2050. Lewica zanotowała nieduży wzrost poparcia — o 0,2 pkt. proc. 3,7 proc. pytanych zadeklarowało głosowanie w wyborach do sejmików wojewódzkich na Bezpartyjnych Samorządowców. Inny komitet wybrało 3,2 proc. odpowiadających.

Wybory samorządowe 2024. Jaka będzie frekwencja?

W sondażu, przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski, niezdecydowany był co dziewiąty ankietowany (11 proc.). Takich osób w ostatnim tygodniu przybyło — poprzednio było to 8,4 proc.