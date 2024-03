Byłego ministra finansów pytano o 100 konkretów KO na 100 dni rządu. 100 dni rządu mija 22 marca, tymczasem rząd zrealizował niewielki odsetek złożonych obietnic.



Prof. Grzegorz W. Kołodko o 100 konkretach KO: Chodziło o to, aby wygrać z PiS

- Uważałem tego typu chwyt wyborczy za fundamentalnie błędny, wiedząc, że jest to trochę pod publiczkę. Moja zasada postępowania w polityce jest taka, by nie obiecywać nigdy niczego co do czego nie ma się głębokiego przekonania, że zostanie spełnione — odparł.



- Uważam, że „logika” tego pomysłu była taka: trzeba pokonać rządzącą formację PiS-owską, wszystkie chwyty są dozwolone, róbmy co się da, by pozyskać jak największe poparcie społeczne, a potem się będziemy martwić - dodał.



- Była to polityka na krótką metę - podsumował.