Donald Tusk chce odzyskać wyborców. Trzecia Droga każe mu sie wziąć do roboty

„Podziwiam kunszt dyplomatyczny - nazwać wyborców Trzeciej Drogi nie po prostu jak Lenin "pożytecznymi idiotami", ale w tak wyrafinowany sposób, tak, by czuli się dumni, to mało kto potrafi...” – zauważył kolejny użytkownik.

„Moje przekonania są takie, że to jest żenujący wpis! Premier umniejsza wartość innego koalicjanta, żeby uzyskać wyższy wynik. Zażenowanie!” – skomentowała z kolei inna użytkowniczka dawnego Twittera.

Liderzy Trzeciej Drogi o kłótniach w koalicji

Na apel odpowiedział też lider Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. „Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów: reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi i Polski 2050. Panie Premierze, dość kłótni - do przodu” – napisał.

W podobnym tonie wypowiedział się również Władysław Kosiniak-Kamysz z Trzeciej Drogi. "Polacy oczekują od rządu konkretów i to gwarantuje Trzecia Droga. Nie czas na przepychanki, tylko intensywną pracę, by przywrócić normalność i zagwarantować Polakom bezpieczeństwo. Dość kłótni, do przodu!" – zaapelował.