- Nie ma co patrzeć poprzez niechęć jakiejkolwiek formacji jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, sprawy bezpieczeństwa państwa — mówił Czarzasty pytany o to czy cieszy go wizyta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu mimo niechęci Lewicy do prezydenta.



Włodzimierz Czarzasty o wizycie Donalda Tuska i Andrzeja Dudy w Białym Domu: Stało się dużo nowego

- Pan prezydent Duda robi i robił tyle rzeczy złych, że na ten czas polityki zagranicznej o tych 80 proc. trzeba na chwilę zapomnieć - natomiast jeśli chodzi o praworządność, te rzeczy w Polsce, niechęć jest, będzie i była - dodał.



- Nie lubię prezydenta Dudy, mówiąc szczerze, jeśli będzie większość powinien stanąć przed Trybunał Stanu, ale w tej sprawie oceniam go pozytywnie — mówił też Czarzasty w kontekście aktywności prezydenta Dudy na arenie międzynarodowej w kwestiach bezpieczeństwa Polski i wsparcia dla Ukrainy.



Czytaj więcej Dyplomacja Cimoszewicz: Biden chciał spotkać się z Tuskiem, ale nie mógł nie zaprosić Dudy To bezprecedensowa formuła, tak się nie zdarzało w przeszłości - mówił w rozmowie z RMF FM były premier, obecnie europoseł, Włodzimierz Cimoszewicz, komentując jednoczesną wizytę w Białym Domu prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska.

- Ja oceniam tę wizytę bardzo dobrze. Stało się dużo nowego. W polityce, kiedy jest stan zagrażania państwa, a w Polsce i w Europie mamy teraz stan zagrożenia, bo mamy Rosję za granicami, powtarzanie rzeczy ważnych jest ważne. Jeśli USA mówią, że możecie czuć się bezpiecznie, bo w momencie gdyby był atak, NATO zadziała, to jest ważna sprawa. Jeśli się powtarza wszystkie gwarancje spokoju i kierunki walki, współpracy, to ważne sprawy. Wreszcie jeśli prezydent i premier jadą wspólnie i prezentują wspólne stanowisko — mówił Czarzasty o spotkaniu Tuska i Dudy z Bidenem.