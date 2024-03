- Rozmawiałem z szefową PE, ona zadeklarowała, że już pracuje w tym kierunku, aby PE wsparł przynajmniej niektóre postulaty jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe Europy — mówił też Tusk.



Donald Tusk: Konsekwencje zniesienia ceł na produkty z Ukrainy są złe

- Dziś chciałem uświadomić wszystkim koleżankom i kolegom, że bezrefleksyjne utrzymanie wolnego handlu z Ukrainą obróci się przeciwko nam, i przeciwko Ukrainie. Bo jeśli stracimy to wsparcie powszechne w Europie i w Polsce dla Ukrainy, to wszyscy na tym stracimy. I Europa, i Polska, i przede wszystkim Ukraina. Mam wrażenie, że dociera to już do większości głów, że czasami decyzje emocjonalne, to był początek wojny, wszyscy chcieli pomóc... nikt nie przemyślał konsekwencji. One dzisiaj są złe — stwierdził premier w kontekście wprowadzenia bezcłowego wwozu produktów z Ukrainy do UE.



- Dajcie mi jeszcze trochę popracować. Najgorzej byłoby wzbudzić nadzieję, a potem nie dowieźć. Jak coś za wcześnie się powie, to można to spalić



Donald Tusk o Viktorze Orbanie i Donaldzie Trumpie: Nie oddawałbym w ich ręce losów Ukrainy

Tuska pytano też o spotkanie Viktora Orbana z Donaldem Trumpem, do którego ma dojść 8 marca na Florydzie.



- Nie oddawałbym w ręce tych dwóch polityków losów Ukrainy czy losów ewentualnego pokoju. Wszyscy chcemy pokoju, ale chyba nikt przyzwoity nie zgodzi się na pokój na warunkach Putina i Moskwy — odparł.



- Bardzo bym chciał, aby takie spotkania to nie były momenty, które będą rozstrzygać o przyszłości Ukrainy, bo wiadomo jaki jest ich stosunek do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Żadne rozmowy bez udziału Ukrainy, nie mogą mieć charakteru rozstrzygającego. To Ukraina ze wsparciem całego Zachodu jest uprawniona, aby formułować warunki pokoju — dodał