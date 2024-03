Superwtorek Donalda Trumpa. Jak w prawyborach w USA zagłosowało 15 stanów?

Joe Biden i Donald Trump zaliczyli zwycięstwa od Alaski, przez Kalifornię, Teksas, Oklahomę, Karolinę Północną po Maine. Obaj kandydaci są o duży krok bliżej nominacji swoich partii, mimo że przed listopadowymi wyborami większość Amerykanów ze sceptycyzmem odnosi się do perspektywy wybierania między 81-letnim Bidenem oraz 77-letnim Trumpem ze względu na ich wiek.

Joe Biden, który nie ma w tych prawyborach poważnych rywali, odniósł zwycięstwo nawet w Minnesocie, skąd pochodzi jego rywal kongresmen Dean Phillips. Nie powiodło mu się tylko na Samoa Amerykańskim, terytorium USA na Pacyfiku, gdzie wygrał mało znany kandydat Jason Palmer. Biden ma już na swoim koncie 1497 z 1968 delegatów, których potrzebuje, by formalnie uzyskać nominację Partii Demokratycznej. W praktyce ma ją już w kieszeni.

Skupiony na Bidenie

Dzień przed superwtorkiem Sąd Najwyższy odrzucił wniosek stanu Kolorado, który chciał usunąć nazwisko Donalda Trumpa z karty do głosowania, argumentując, że nie kwalifikuje się do kandydowania w prawyborach, bo brał czynny udział w ataku na Kapitol w styczniu 2021 r. Sędziowie tłumaczyli, że konstytucja nie pozwala pojedynczym stanom dyskwalifikować kandydatów w wyborach prezydenckich. Decyzja ta dotyczy też innych stanów, które zgłosiły podobne wnioski, w tym Maine i Illinois. To niewątpliwe zwycięstwo dla Trumpa, który zarówno w Kolorado, jak i Maine uzyskał większość głosów we wtorkowym głosowaniu.

Były prezydent już od dawna gotowy jest, by skupić się w swej kampanii już tylko na walce przeciwko Bidenowi. – Musimy pokonać Bidena – jest najgorszym prezydentem w historii – powiedział we wtorek w programie „Fox & Friends”.