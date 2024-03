Donald Trump wraca na karty do głosowania. Ale to nie koniec jego problemów

Prawnicy, którzy złożyli pozew o usunięcie nazwiska Trumpa z kart do głosowania w Kolorado, argumentowali, że istnieją wystarczające dowody na to, że wydarzenia z 6 stycznia 2021 r. (m.in. atak zwolenników Trumpa na Kapitol) stanowiły powstanie. Przekonywali też, że zostało ono wywołane przez Trumpa, który nawoływał tłumy swoich zwolenników na wiecu przed Białym Domem, aby „walczyć jak cholera”.

Z kolei prawnicy Trumpa utrzymywali, że zamieszki z 6 stycznia nie były powstaniem, a nawet jeśli tak było, Trump nie udał się do Kapitolu ani nie przyłączył się do uczestników zamieszek.

Trumpa wyrzucono z kart do głosowania w Kolorado, Maine i Illinois, ale wszystkie trzy orzeczenia zostały wstrzymane w oczekiwaniu na decyzję Sądu Najwyższego.

Kongres może nie zatwierdzić wyboru nowego prezydenta

Stanowy Sąd Najwyższy w Kolorado zdecydował, że przepis ten może mieć zastosowanie do Trumpa, który według tego sądu podżegał do ataku na Kapitol. Żaden sąd wcześniej nie zastosował tych uregulowań w stosunku do kandydata na prezydenta.

Część obserwatorów wyborów ostrzega, że orzeczenie dające Kongresowi możliwość podjęcia decyzji w tej sprawie może pozostawić otwarte drzwi do próby dyskwalifikacji Trumpa w przypadku wygrania przez niego wyborów. W jednym ze scenariuszy Kongres kontrolowany przez Demokratów mógłby na podstawie tych przepisów na zatwierdzić wyboru Trumpa na prezydenta USA. Problem może więc powrócić do sądu w obliczu pełnego kryzysu konstytucyjnego.