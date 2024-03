Przedstawiciel rządu chińskiego ds. euroazjatyckich Li Hui wyruszył w podróż do Europy. Podczas sobotniego spotkania w Moskwie z wiceszefem rosyjskiego MSZ Michaiłem Gałuzinem rozmawiał o scenariuszach zakończenia wojny nad Dnieprem.

Z opublikowanego w niedzielę przez chiński MSZ komunikatu wynika, że „strony się zgodziły” co do tego, iż „negocjacje są jedyną drogą do zakończenia działań wojennych w Ukrainie”. Chińczycy deklarują, że są gotowi pośredniczyć w rokowaniach pomiędzy Kijowem a Moskwą i działać „na rzecz ostatecznego politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego”.

Przedstawiciel Chin będzie rozmawiał z przedstawicielami Rosji i Ukrainy

Ze skąpego komunikatu rosyjskiego MSZ dowiadujemy się niewiele poza tym, że Kreml nalega, by wszelkie rozmowy dotyczące „polityczno-dyplomatycznego uregulowania” odbywały się z udziałem Rosji. W Moskwie mają zapewne na myśli zapowiadany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego „globalny szczyt pokoju”, do udziału w którym nie zaproszono Rosjan. Chiński wysłannik wyruszy niebawem do Kijowa, a następnie kilku stolic UE. Zawita też do Warszawy.