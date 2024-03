Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 740 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władze obwodu zaporoskiego informują o planach zbudowania dwóch podziemnych szkół w Zaporożu, by zapewnić bezpieczną naukę stacjonarną dzieciom.

Sprawę nagłośniła redaktor naczelna telewizji RT, Margarita Simonjan. 1 marca oświadczyła ona, że w dniu, gdy kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, zapewniał, że NATO nie włączy się w wojnę na Ukrainie, niemiecki oficer omawiał możliwość zaatakowania Mostu Krymskiego bez konsekwencji dla niemieckich władz.

Kreml: Niemiecka armia omawia ataki na terytorium Rosji

Było to nawiązanie do upublicznionej wkrótce później rozmowy czterech oficerów niemieckich Sił Powietrznych, którzy przez ok. 38 minut zastanawiali się czy za pomocą niemieckich pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu Taurus Ukraińcy mogliby zaatakować Most Krymski bez pomocy niemieckiej armii.



Niemcy jak dotąd nie podjęły decyzji o przekazaniu pocisków Taurus Ukrainie. Z rozmowy oficerów wynika jasno, że nie ma decyzji politycznej w tej sprawie.