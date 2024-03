Wybory kopertowe: Wiele zagadek. Przed komisją śledczą dojdzie do konfrontacji

– To ja wprowadziłam postanowienie o wszczęciu śledztwa do systemu informatycznego prokuratury, uznając, że stanowi to pewne zabezpieczenie – zeznała przed komisją prok. Wrzosek. Do dziś jej nazwisko figuruje przy adnotacji o zakończeniu śledztwa. – Z tego ewidentnie wynika, że ta sprawa została na mnie zarejestrowana, od 6 kwietnia do 23 kwietnia pozostawała w moim referacie – mówiła Wrzosek.

Wszystko się tu różni, a zasadnicze jest pytanie: kto dostał tę sprawę Dariusz Joński

Dlaczego „jej” sprawę zakończył ktoś inny? Szef prokuratury miał stwierdzić, że „to nie była jego decyzja”, a prok. Dudzińskiej. Została ściągnięta z urlopu, by sprawę umorzyć – wskazuje prok. Wrzosek, której wkrótce wytoczono serię spraw dyscyplinarnych.

Edyta Dudzińska, wtedy wiceszefowa mokotowskiej prokuratury, przekonuje, że od początku była to jej sprawa, na nią (i przez nią) zadekretowana. Śledztwo umorzyła, bo „było bezprzedmiotowe”.

– Postanowienie o wszczęciu nie korelowało z pisemnym zawiadomieniem, a poza tym były wątpliwości co do podstawy prawnej i co do opisu – zeznała Dudzińska. 23 kwietnia nie miała urlopu, pracowała zdalnie, a Wrzosek jej nie zastępowała i nie miała prawa zajmować się jej śledztwem. – Ta sytuacja była bez precedensu – oceniała Dudzińska. Decyzję o umorzeniu „podjęła samodzielnie”.

Dlaczego prokurator Dudzińska zjawiła się w pracy?

– Jest tyle rozbieżności, że konfrontacja i pozyskanie oryginalnych dokumentów są konieczne – mówi poseł Joński. Uważa, że najwięcej wątpliwości budzi przyjazd prok. Dudzińskiej kluczowego dnia. - Jeśli sprawa była błaha, to dlaczego przyjechała na telefon po godzinach pracy, by ją umarzać? – pyta Joński.