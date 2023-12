- Będziemy głosować za uchwałą o sejmowej komisji śledczej ws. wyborów z 10 maja 2020 roku. Dlatego że chcemy wykazać całkowitą bezradność waszą w obliczu w sytuacji, kiedy wasza kandydatka dołowała w sondażach i chcieliście po prostu przewrócić państwo, tylko po to, żeby do wyborów nie dopuścić - zapowiadał Przemysław Czarnek.

- To będzie głosowanie za, ale warunkowo. Bo dzisiaj przyjmujemy uchwałę o powołaniu komisji. Nie wiemy, co będziecie kombinować w przyszłym tygodniu. Artykuł 2 ustawy o sejmowej komisji śledczej nakazuje żeby klub PiS miał największą ilość członków komisji. Jeśli tak będzie, będziemy brać w niej udział - dodał były minister edukacji

"Sejm jednogłośnie na wniosek nowej większości powołał komisję do zbadania sprawy tzw. wyborów kopertowych. I bardzo dobrze. Na tej komisji pokażemy, jak Platforma torpedowała to, co w demokracji najważniejsze, czyli wybory Głowy Państwa. Robili to tylko dlatego, że ich kandydatka w tamtych wyborach prezydenckich miała kompromitująco niskie sondaże. To oni odpowiadają za zmarnowanie 70 mln zł. Udowodnimy przed komisją" - napisał po głosowaniu Jacek Sasin.