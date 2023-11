Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Długie oczekiwanie na wyrok

Czytaj więcej Polityka Jacek Nizinkiewicz: Po co Tuskowi komisje śledcze Rozliczenie afer rządu PiS jest niezbędne, żeby przywrócić praworządność w Polsce. Tylko czy to nie prokuratura najpierw powinna zająć się ich wyjaśnianiem?

Co z kasacją w sprawie wyborów kopertowych

Decyzję premiera wydaną wobec Poczty Polskiej zaskarżył jeszcze w maju 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ówczesny rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar. We wrześniu 2020 r. sąd wydał orzeczenie, w którym stwierdził nieważność tej decyzji, uznając, że naruszyła w sposób rażący wiele aktów prawnych, w tym Konstytucję RP, kodeks wyborczy i ustawę covidową. „Decyzja Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. naruszała rażąco art. 127 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że zlecała Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej wyłącznie korespondencyjnych, a więc w sposób, który nie gwarantował wyborcom wyborów równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym i sprzeczny był z obowiązującym prawem” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia WSA. W niezwykle krytycznym uzasadnieniu WSA wskazał m.in., że „przepisy ustawy zasadniczej i ustawy o Radzie Ministrów nie przyznają Prezesowi Rady Ministrów żadnych uprawnień w zakresie zmierzającym do organizacji i przygotowania (lub zlecania komukolwiek takich czynności) jakichkolwiek wyborów powszechnych w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Od zapadłego ponad trzy lata temu orzeczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną wniósł premier i Poczta Polska. Do dziś nie tylko nie wyznaczono daty jej rozpatrzenia, ale nie wyznaczono również sędziów. Dlaczego?

„Długi czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy spowodowany jest dużą ilością spraw wpływających do Naczelnego Sądu Administracyjnego” – informuje nas NSA. Obecnie sprawy czekają średnio na rozpatrzenie 3, a nawet 3,5 roku.

Odrzucenie skargi kasacyjnej premiera przez NSA utorowałoby drogę do postawienia Morawieckiego przed Trybunał Stanu – co zapowiedziała w swoich wyborczych 100 konkretach Koalicja Obywatelska. Od lat Trybunał Stanu to martwy organ. – I my to zmienimy. Rozliczenia afer PiS, ukarania winnych, nie tylko karnie, ale również politycznie domagają się od nas Polacy. Dziś winy znamy, ale nie ma kar - mówi Dariusz Joński, poseł KO, który ma zostać wiceszefem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.