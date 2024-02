Duża liczba demokratów, wybierających opcję „uncommitted” w prawyborach to sygnał ostrzegawczy dla Joe Bidena przed listopadowymi wyborami powszechnymi. Jeżeli wyborcy niezadowoleni z jego proizraelskiej polityki w ramach protestu nie pójdą do głosowania, to straci głosy, które kosztować go mogą kolejną kadencję.

Michigan to jeden z kluczowych stanów w wyborach prezydenckich. Od 2004 r. zwycięzca wyborów prezydenckich zawsze wygrywa w tym stanie. W 2016 r. Trump, jako pierwszy od 1988 r. republikański kandydat wygrał w Michigan, dzięki czemu zapewnił sobie drogę do Białego Domu. W 2020 r. Bidenowi udało się zjednać sobie wyborców w tym stanie, co pomogło mu w pokonaniu Trumpa. Obecnie sondaże są korzystne dla Trumpa — 47 procent wyborców w Michigan mówi, że w listopadzie poprze byłego prezydenta, a 45 procent, że odda głos na Bidena. Zatem każdy głos się tu liczy.

Piąte z kolei prawyborcze zwycięstwo Donalda Trumpa

W Michigan kilka sygnałów ostrzegawczych otrzymał też Donald Trump, co powinno dać mu do myślenia przed listopadowymi wyborami. Chociaż Trump uzyskał w prawyborach ponad 60 procent głosów, nie poszło mu zbyt dobrze wśród wyborców z przedmieść oraz tych z wyższym wykształceniem. Ponad 27 procent wyborców oddało głos na Nikki Haley, a nie na niego. Jego nominacji na kandydata Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich nadal jednak nic nie zagraża.



Dla Trumpa, zwycięstwo w Michigan jest piątym z kolei w tych prawyborach. Po raz kolejny okazało się, że większa część republikanów stoi murem za byłym prezydentem. Ci, którzy są mu przeciwni, uważają go za “niewybieralnego” oraz zagrożenie dla amerykańskiej demokracji, nie mieli siły przebicia ani w Iowa, ani w New Hampshire, Nevadzie na Wyspach Dziewiczych czy Karolinie Południowej, ani w Michigan. Jego rywalka, Nikki Haley, największe poparcie – powyżej 40 procent – zdobyła w New Hampshire. W jej rodzimym stanie – Karolinie Południowej – poparło ją niecałe 40 procent.