PiS domaga się jawności majątków

W kategorii osób eksponowanych politycznie mieliby się znaleźć parlamentarzyści, ministrowie, dyrektorzy państwowych instytucji, a nawet departamentów, zarządy spółek Skarbu Państwa i tam, gdzie państwo ma udziały lub akcje, wojewodowie, sędziowie, prokuratorzy, szefowie Lasów Państwowych, państwowych fundacji i partii politycznych korzystający z subwencji państwowych. „Jawność jest jedną z najistotniejszych wartości życia publicznego”, a obecne przepisy „są nieadekwatne do obecnej rzeczywistości politycznej” – piszą autorzy projektu, pod którym wpisano wszystkich posłów PiS – 191 osób. Argumentują, że „brakuje jawności odnoszącej się do procesu nominacyjnego w spółkach Skarbu Państwa, które stały się »politycznym łupem«”. Stąd celem utworzenia rejestru miałby być większy nadzór publiczny na procesem powoływania do publicznych spółek, a także umożliwienie pracy dziennikarzom. PiS wytyka rządzącej koalicji, że domagała się transparentności, ale kiedy doszła do władzy, nic z nią nie zrobiła.

– Ja nie mam problemów z transparentnością i niczego się nie obawiam. Ale kolegów z PiS zachęcam, by rozszerzyli ten rejestr wstecz za ostatnie osiem lat – mówi Michał Jaros, wiceprzewodniczący klubu KO. – Warto, by uzupełnili go również o osoby bliskie ze związków nieformalnych byśmy mieli pełną jasność jak to naprawdę wyglądało – dodaje z ironią.

Ekspert o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne: To projekt bez sensu

– Nie wiem, czemu ten rejestr miałby służyć, trudno znaleźć w tym głębszy sens poza tym, że PiS chciałby postawić rządzących pod ścianą. Bo co on by nam powiedział poza tym, że rodzina danego polityka pracuje tu czy tam? Nie będziemy mieć jednak informacji, czy był na to stanowisko konkurs, czy ta osoba ma odpowiednie kwalifikacje – wskazuje Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.