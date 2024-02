Kiedy Monika Pawłowska złoży ślubowanie poselskie? Szymon Hołownia podał szczegóły

Po godz. 15:00 marszałek Sejmu Szymon Hołownia wystąpił na konferencji prasowej w parlamencie. Polityk przedstawił plany Sejmu na najbliższe posiedzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w środę i zakończy się w czwartek.

Reklama

Szymon Hołownia powiedział, że w czwartek Sejm rozpatrzy m.in. złożony przez PiS wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara (KO).

Czytaj więcej Polityka Monika Pawłowska obejmuje mandat w Sejmie po Mariuszu Kamińskim Była posłanka PiS i SLD Monika Pawłowska zasiądzie w Sejmie, obejmując mandat po Mariuszu Kamińskim (PiS). - Objęłam mandat poselski, czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości - oświadczyła.

Szymon Hołownia o pracach Sejmu

Odnosząc się do legislacji Hołownia zapewnił, że Sejm pracuje. Dodał, że do izby wpłynęło "bardzo wiele" projektów ustaw. - Chcemy poważnie traktować kwestie związane z konsultacjami społecznymi - zaznaczył mówiąc, że wydłuża to czas procedowania ustaw. Według marszałka, za dwa-trzy tygodnie będzie "potężny nawał legislacji". - Spodziewamy się kolejnych ustaw od przyszłego tygodnia - powiedział. - Rozpęd zaczyna nabierać impetu - ocenił.

Wcześniej we wtorek z Hołownią spotkała się była posłanka SLD i PiS Monika Pawłowska, która oświadczyła, że objęła mandat po byłym ministrze spraw wewnętrznych i administracji Mariuszu Kamińskim (PiS). - Czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście po ślubowaniu będę chciała przystąpić do klubu (PiS - red.) - mówiła Pawłowska w rozmowie z dziennikarzami.