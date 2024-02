Czytaj więcej Opinie Prawne Tomasz Pietryga: Czy Donald Tusk też będzie używać Pegasusa? Szkoda, że dyskusja o wykorzystaniu oprogramowania Pegasus skupia się jedynie na politycznych rozliczeniach i sejmowej komisji śledczej. Żaden z polityków nie zaproponował na razie, jak systemowo uregulować problem, aby nie powrócił w przyszłości.

Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski wzywał, by nie demonizować urządzeń używanych przez służby specjalne do działań operacyjnych. - Działania operacyjne są prowadzone przez służby specjalne przeciwko przestępcom. Każde państwo posiada zalegalizowane formy działalności służące do walki z przestępcami — mówił.



Komisja ds. Pegasusa: Większość rządząca chce przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego

Magdalena Sroka w imieniu przedstawicieli koalicji rządzącej złożyła wniosek o przesłuchanie przez komisję: Jarosława Kaczyńskiego, byłego wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego na okoliczność „przekazania materiałów na temat zakupu Pegasusa lub innego urządzenia” pozwalającego na inwigilację. - Jarosław Kaczyński był chyba pierwszą osobą, która potwierdziła zakupienie takiego systemu — powiedziała Sroka.



Drugą osobą zgłoszoną przez Srokę do przesłuchania w charakterze świadka była Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, p.o. szefowa CBA.



Z kolei Witold Zembaczyński przedstawił wniosek o przesłuchanie byłej premier Beaty Szydło, obecnej europosłanki PiS. To w czasie, gdy Szydło była premierem, zakupiony miał zostać system Pegasus.



Trela zgłosił też wniosek o przesłuchanie byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika oraz byłego wiceministra finansów, Piotra Patkowskiego.