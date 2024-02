"Cokolwiek myślisz o Aleksieju Nawalnym jako polityku, został on brutalnie zamordowany przez Kreml. To fakt i jest to coś, co należy wiedzieć o prawdziwej naturze obecnego reżimu Rosji. Moje kondolencje dla rodziny i przyjaciół" — napisał w sieci prezydent Łotwy Edgar Rinkewics.

O śmierci Nawalnego napisał także minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide. "Głęboko zasmuciła mnie wiadomość o śmierci Aleksieja Nawalnego w więzieniu. Rosyjski rząd ponosi za to dużą odpowiedzialność" – zaznaczył.

"Jeśli śmierć Nawalnego nie obudzi tych, którzy mają jakiekolwiek złudzenia wobec Putina, to nic ich już nie obudzi. Cała odpowiedzialność za śmierć Nawalnego spoczywa wyłącznie i osobiście na Putinie. Nie ma w Europie i na świecie miejsca dla zbrodniarzy takich jak on Albo Putin, albo wolność" - napisał we wpisie na platformie X europoseł KO Andrzej Halicki.