Michał Kobosko o CPK: W wersji PiS jest oderwane od rzeczywistości

- Przypominam, że PiS zapowiadał, że za trzy lata, w 2027 r., powstanie w Baranowie lotnisko międzykontynentalne. To było niemożliwe — ocenił Kobosko (budowa CPK jak dotąd się nie zaczęła).



- Musimy się zastanowić jak ten projekt uruchomić, jakim kosztem, w ile lat. Ja uważam, że pomysł kolei dużych prędkości, czyli tego połączenia Y, które połączyłoby Warszawę z Wrocławiem, Poznaniem, a potem z siecią kolei europejskich, jest pomysłem właściwym. Dojrzeliśmy do tego, by mieć szybkie połączenie kolejowe — powiedział polityk.



- Sytuacja, w której z Warszawy do Wrocławia jedzie się szybciej samochodem, niż koleją, jest niewłaściwy — dodał.



Michał Kobosko komentuje słowa Donalda Tuska o krytycznych względem CPK ekspertyzach

Koboskę pytano też o słowa premiera, który wskazywał w czasie Rady Gabinetowej, że wszystkie ekspertyzy z którymi się zapoznał, stawiały pod znakiem zapytania inwestycję w CPK.



- Jest wiele różnych ekspertyz, nie wiem do której konkretnie pan premier się odnosił. Ja widziałem wiele analiz transportowców z tej branży. Sens wypowiedzi premiera był taki, że jeśli chodzi o takie założenia, jakie proponował PiS: gigantyczna, monumentalna inwestycja, w środku Polski, na polu, na łące, gdzie dzisiaj nie ma nic, to jest oderwane od rzeczywistości. Trzeba urealnić ten projekt, nie jestem za tym, by go całkowicie zatrzymać, trzeba go urealnić. Musimy wszyscy zobaczyć jakie są podstawy planowania tego przedsięwzięcia — odparł.