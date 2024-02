Czy 91-letnia prawniczka uniemożliwi Donaldowi Trumpowi start w wyborach prezydenckich?

19 maja 1865 r. prezydent SSA Jefferson Davies został osadzony przez wojsko unijne w Twierdzy Monroe na wybrzeżu Wirginii. Tylko papież Pius IX wniósł protest przeciw uwięzieniu „głowy” pokonanego państwa. Dowiedziawszy się, że Davis został więźniem, wysłał mu swój portret z cytatem z Ewangelii św. Mateusza: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy trudzicie się i jesteście obciążeni, a Ja was pokrzepię – mówi Pan".

Davis spędził w więzieniu dwa lata. Zwolniono go za kaucją w wysokości 100 tys. dolarów, którą wpłacili: Horace Greeley, Cornelius Vanderbilt i Gerrit Smith. Żeby uniknąć ponownego aresztowania, Davis wyjechał do Montrealu. Poza granicami USA mieszkał do czasu, aż prezydent Andrew Johnson ogłosił na Boże Narodzenie 1868 r. amnestię dla konfederatów.

Po powrocie do USA chciał włączyć się z powrotem do działalności politycznej, jednak na drodze jego planów stanęła XIV Poprawka do Konstytucji. Sądy Najwyższe stanów Maine i Kolorado odwołały się niedawno do tamtego precedensu prawnego. Ale czy słusznie? XIV Poprawka zdaje się stać w jawnej sprzeczności z fundamentalnymi słowami Konstytucji, że „żaden stan nie może wydawać ani stosować ustaw, które by ograniczały prawa i wolności obywateli Stanów Zjednoczonych”. O tym, kto ma rację, zadecydują sędziowie Sądu Najwyższego USA.