Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom. Krzysztof Bosak: To nie są normalne przepisy

Polskie świadczenia dla Ukraińców

- Jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które zrobiło taką rzecz, że na podstawie jedynie tej zasady, że ktoś ma obcy paszport konkretnego państwa daje mu wszystkie przywileje należne Polakom - oświadczył. Wicemarszałek Sejmu mówił na konferencji, że ustawa przedłuża 800+, świadczenie wypłacane 200 tys. ukraińskich dzieci. - Z interpelacji i zapytań wynika, że państwo polskie nie dysponuje aparatem do weryfikacji, czy te dzieci w ogóle przebywają jeszcze na terytorium Polski - zaznaczył.

- ZUS zwracał się o zwrot wyłudzonych świadczeń, skuteczność w tym zakresie była bardzo niewielka. To rzeczy, o które pytaliśmy jeszcze rząd PiS-u, który na prawo i lewo rozdawał pieniądze podatnika, i rząd Platformy postanowił nie być gorszy - mówił.

Krzysztof Bosak wyliczał, że ustawa obejmuje także "świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, 1000+ z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie żłobkowe, wyprawkę szkolną, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dostęp za darmo do całego polskiego systemu ochrony zdrowia, nawet jeżeli ktoś nie płacił w Polsce składek na ubezpieczenia zdrowotne, dostęp do polskiego systemu edukacyjnego, także jeżeli ktoś nie dysponuje nawet w stopniu podstawowym znajomością języka polskiego".

- Świat stoi na głowie. To nie są normalne przepisy. Dlaczego mamy w trybie przyspieszonym to przegłosować? - skomentował. - To jest niemądra ustawa. Chcemy najpierw zobaczyć rozliczenie poprzedniej ustawy i chcemy wiedzieć, co dalej - dodał.

- Nie możemy na łapu-capu od marca do czerwca wydłużać wszystkich przywilejów socjalnych nie wiedząc, elementem jakiej strategii to jest i dlaczego właściwie jako państwo polskie, jedyne państwo w UE, robimy coś takiego. Krytykujemy tę kontynuację patologii rządu Morawieckiego, którą kontynuuje rząd Tuska - zakończył.