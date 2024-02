Pomoc dla Izraela bez pomocy dla Ukrainy? Joe Biden: Weto. Spiker: Zdrada

Ustawa przewiduje też największe od dekad zmiany dotyczące przepisów imigracyjnych i przepisów dotyczących ochrony granicy. Projekt pozwala na tymczasowe zamknięcie południowej granicy USA, gdy przez siedem dni z rzędu średnia liczba imigrantów próbujących ją nielegalnie przekroczyć wynosi co najmniej 5 tysięcy (obecnie jest to ok. 10 tysięcy).



Na mocy ustawy środki na wzmocnienie bezpieczeństwa ma też otrzymać Izrael, a także partnerzy USA w rejonie Indo-Pacyfiku.



Donald Trump zwalcza projekt ustawy, na którą zgodzili się senatorowie Partii Republikańskiej

Mimo że projekt ustawy poparł w Senacie lider republikańskiej mniejszości, Mitch McConnell, propozycja ta dzieli Partię Republikańską, w której Donald Trump i jego sojusznicy sprzeciwiają się przyjętym rozwiązaniom. Ich zdaniem zaproponowana ustawa jest zbyt liberalna jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa granicy.

118 mld Tyle (w dolarach) USA miałyby przeznaczyć na pomoc dla Ukrainy, Izraela i wzmocnienie granicy południowej w myśl projektu ustawy popartej przez senatorów

Trump z tematu bezpieczeństwa południowej granicy USA uczynił jeden z najważniejszych tematów swojej kampanii wyborczej, w ramach której stara się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich, które odbędą się jesienią tego roku.