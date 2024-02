Dziemianowicz-Bąk: Rząd Donalda Tuska nie planuje żadnych zmian w programie 800+

Co dla pani, jeśli chodzi o działania resortu, jest w tym roku najważniejsze?

Jest kilka podstawowych zobowiązań, z którymi weszłam do rządu. Pierwsze dotyczy tego, co jako Lewica wnieśliśmy do umowy koalicyjnej. Głównym obszarem są kwestie związane z bezpieczeństwem osób starszych, takie jak np. druga waloryzacja emerytur. Dla mnie to szczególnie bliski postulat, bo jeszcze jako posłanka opozycji w sytuacji galopującej inflacji byłam jedną z inicjatorek pakietu „Bezpieczny Senior”, w ramach którego taką podwójną waloryzację postulowaliśmy. I bardzo się cieszę, że ten postulat znalazł się w umowie koalicyjnej. To jest jeden z trzech pierwszych projektów ministerstwa już gotowych i skierowanych do dalszych prac. Ufam, że zostanie przyjęty w tym roku.

A kolejne?

Druga sprawa to podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Koszty pogrzebu i pochówku bardzo wzrosły. Dotykają one wszystkich, ale najbardziej osoby starsze. Te pieniądze to jest jeden ze sposobów wsparcia, jakie może zaoferować państwo w trudnej życiowej sytuacji, w której znajduje się obywatel. By chociaż trochę ulżyć w tej obiektywnie najtrudniejszej sytuacji, w jakiej każdy z nas w jakimś momencie życia może się znaleźć. Obszar, który jest szczególnie mi bliski, to praca – symbolicznie zarysowany poprzez przywrócenie tego słowa do nazwy ministerstwa. Poprzedni rząd pracy się wstydził, pracy nie traktował priorytetowo i na równi z polityką społeczną. Niektóre elementy w działaniu naszych poprzedników w polityce społecznej zasługują na kontynuację, nie mam problemu, żeby to przyznać, ale niestety, z całą pewnością praca nie była traktowana tak, jak na to zasługuje. Traktuję tę zmianę nazwy ministerstwa jako drogowskaz i swoje zobowiązanie. Dlatego zamierzam się skupić na tematach pracowniczych. Stąd decyzja o tym, by departamenty, które obsługują zagadnienie pracy, były mi bezpośrednio podporządkowane. Tu jest bardzo wiele zaniedbań nie tylko naszych poprzedników, ale też całych dekad, całego okresu transformacji.