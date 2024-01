1500+ dla aktywnych rodziców. Ministerstwo rodziny mówi kiedy

- To jest nazwa programu, który potocznie znany jest jako babciowe. Obejmuje tysiąc pięćset złotych na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech, ale w takiej formie, żeby był realizowany cel opiekuńczy i aktywizacyjny. Chodzi o to, aby matki, rodzice mogli łączyć rolę zawodowe z rolami rodzicielskimi — wyjaśniła w TVN24 Biznes szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Z kolei wiceministra Aleksandra Gajewska podała przybliżony termin startu programu: trzeci kwartał 2024 r.

- Wdrożenie programu wymaga od nas wielomiesięcznej pracy już po wypracowaniu założeń i przeprocesowaniu ustawy. Zależy nam, aby system był prosty, intuicyjny i łatwy do obsługi, zachęcał rodziców, aby z niego korzystać. Będzie on oparty o zasady, jakie dzisiaj kojarzymy ze świadczeniem rodzinnym 800 plus — zapowiedziała Gajewska.

Aktywny rodzic czyli babciowe

Pieniądze z programu "Aktywny rodzic" miałyby posłużyć na opłacenie maluchowi opieki — babci, niani, żłobka. Ma to zachęcić młode kobiety do powiększania rodziny bez uszczerbku dla rozwoju zawodowego.

TVN24 przypomina, że tzw. babciowe, czyli 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy, było jedną z obietnic wyborczych premiera Donalda Tuska.