Jarosław Kaczyński przed Sejmem: Szymon Hołownia jest amatorem

- Pan marszałek dziś na sali sejmowej tłumaczył, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie ma prawa uchylać wyroków sądów. To jeszcze raz pokazuje, że pan marszałek jest amatorem kompletnym i w ogóle nie powinien być marszałkiem, może gdzieś po paru latach pobytu w Sejmie i dokształceniu się, ale w tej chwili nie — stwierdził.



Czytaj więcej Polityka Obraduje Sejm: PiS zgłasza uchwały, mówi o zamachu na TK. "Próba zamachu przez osiem lat" - Próba zamachu stanu trwała osiem lat i została zakończona przez obywateli 15 października - mówił w Sejmie przewodniczący klubu Polska 2050, Mirosław Suchoń, po tym jak szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak mówił z sejmowej mównicy, że "przygotowywany jest zamach na TK".

- Ta Izba SN jest jedyną uprawnioną do tego, aby tego rodzaju sprawy rozstrzygać - dodał.



- (Ta Izba) Została najpierw wskazana przez panią I prezes SN, panią prof. Manowską, a następnie także przez jednego z sędziów Izby Pracy, uczciwego sędziego — mówił też Kaczyński.



Jarosław Kaczyński mówi o budowie w Polsce „dyktatury” i służeniu „interesom Niemiec”

- Wyrok jest ostateczny i pan marszałek nie ma tu nic do powiedzenia. A cała reszta to element tego zamachu stanu, który się dzisiaj toczy w Polsce — odchodzenia od systemu demokratycznego i zmiany go w system niedemokratyczny. Idzie to po prostu ku zwykłej dyktaturze. Dyktaturze, która ma realizować obce interesy i to już gołym okiem widać. Kolejne decyzje pokazują, że chodzi o interesy niemieckie w sferze gospodarczej, a pewnie z czasem w sferze politycznej — kontynuował prezes PiS.