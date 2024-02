Czytaj więcej Polityka Jarosław Gowin przed komisją śledczą. "Bielan pomysłodawcą wyborów kopertowych" Ja od początku podszedłem do pomysłu wyborów korespondencyjnych sceptycznie, Jarosław Kaczyński przychylił się do tej propozycji - mówił przed komisją ds. wyborów kopertowych były wicepremier, Jarosław Gowin.

Sprawą wycieku maili zajęły się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Od tego czasu w internecie publikowane są maile, które mają pochodzić z konta Dworczyka. Przedstawiciele rządu deklarowali, że nie będą odnosić się do autentyczności poszczególnych wiadomości, ale prawdziwość kilku maili potwierdziły osoby, których nazwiska pojawiały się w korespondencji, jak Jacek Sasin.

Kto zlecił wybory kopertowe? Dworczyk broni premiera

Były szef KPRM pytany przed komisją o to, czy uważa Morawieckiego „za w pełni odpowiedzialnego za przygotowanie wyborów kopertowych w 2020 roku”, bronił byłego przełożonego. – Premier nie mówił i nie zlecał przeprowadzania wyborów, bo nie miał do tego podstawy prawnej. Ale do podjęcia działań zmierzających do przygotowania tego rodzaju spraw jak najbardziej podstawę miał i dlatego taką decyzję przyjął – zeznawał poseł PiS.

Przewodniczący komisji Dariusz Joński pytał o otrzymane przez rząd opinie prawne dotyczące wyborów kopertowych, które były negatywne. – Mimo to premier ignoruje te decyzje i podpisuje. Czy pokazał pan te dwie opinie prawne? – pytał Joński. – To nie opinie, ale stanowiska, i dotyczyły projektu nadesłanego z MAP, a nie decyzji premiera – mówił Dworczyk. Zaznaczył, że była jedna pisemna opinia i dwie ustne.

Podczas prac komisji okazało się, że jeden z jej członków Paweł Jabłoński, poseł PiS, jako wiceszef MSZ był konsultowany w sprawie wyborów kopertowych. Przewodniczący Joński zasugerował wykluczenie z obrad Jabłońskiego.

Przesłuchanie Michała Dworczyka nie zostało dokończone. Komisje wznowi obrady 13 lutego o 13.00.